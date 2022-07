Calciomercato | West Ham Broja ad un passo | ancora viva pista Scamacca

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, le cifre della prima offerta del #WestHam - DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, anche il #WestHam su #Scamacca: la situazione - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Ahi Napoli, Broja verso il West Ham. Samp: Thorsby all’Union Berlino - La Gazzetta dello Sport - NMercato24 : Armando Broja molto vicino al West Ham: accordo raggiunto. #Calciomercato #18luglio - sscalcionapoli1 : Romano: “Broja ad un passo dal West Ham” -

Gli Hammers avrebbero avrebbero offerto al Chelsea circa 35 milioni di euro LONDRA (INGHILTERRA) - IlHam è ad un passo dell'ingaggio dell'attaccante di proprietà del Chelsea Armando Broja. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk gli Hammers avrebbero avanzato una proposta da circa 35 milioni ...... IlHam ha lanciato un'offerta da 30 milioni di sterline (35,9 milioni di dollari) per Broja ... Tutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Gli Hammers avrebbero avrebbero offerto al Chelsea circa 35 milioni di euro LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il West Ham è ad un passo ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...