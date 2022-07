Calcio | Leo Ostigard è già con il Napoli a Dimaro

Pubblicità

leo_finto : La destra aveva a disposizione un calcio di rigore a porta vuota. Berlusconi e Salvini hanno deciso di approfittarn… - Veg_Markuz : @ZitelleArturo @CagliariCalcio @tommasogiulini Chiediamo a @Pavoletti che ha il cuore d'oro: senti Leo, riusciamo a… - sportli26181512 : La parabola di Steinar Nilsen, il primo norvegese nella storia del Napoli: Il connazionale di Leo Ostigard ha vesti… - newmarc67 : @OfficialASRoma @RRobbberto Le cose che ti fanno amare ancora il calcio: i volti di quei bambini e di quell'eterno… - Leo_Martilotti : RT @calcioliquido_: Tifoso del Calcio che ha voglia di riportare il suo pensiero su tutto quello che gira intorno a questo sport. Propongo… -

Il difensore norvegese, ex Genoa, arriva alla corte di Spalletti. DIMARO -Ostigard a breve sarà un giocatore del Napoli. Il difensore norvegese, di proprietà del Brighton, lo scorso campionato al Genoa (da gennaio), è arrivato ieri sera a Dimaro Folgarida, quartier ...... gli avvocati del club non hanno ancora dato l'okay, maè ormai un azzurro in pectore. Un nuovo ... Lui, uomo scafato di, aveva però anche avvertito di fare attenzione. Attenzione al Napoli, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il difensore norvegese, ex Genoa, arriva alla corte di Spalletti.DIMARO (ITALPRESS) - Leo Ostigard a breve sarà un giocatore del Napoli. Il ...