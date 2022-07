100 lire con Minerva | quanto vale | la cifra è sorprendente

Leggi su esclusiva

(Di lunedì 18 luglio 2022) Avete ancora lein casa? Se possedete 100cone la scritta prova avete svoltato: il valore è clamoroso Sono ormai più di venti anni che gli italiani devono fare i conti con l’Euro, ma c’è chi non ha rinunciato a mettere da parte alcuni tipi di. Tra queste ci sono le 100, considerate le più diffuse in quel periodo. In particolare ce n’è una che puòre unastrepitosa. 100(Instagram)Tutti ricorderanno la moneta con la dea, ma ne esistono altre e due molto comuni. Stiamo parlando dell’ultima versione coniata prodotta in onore della FAO che si differenzia dall’altra moneta 100per il materiale, per le incisioni e per il peso che è apare è la ...