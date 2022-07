«Zamparini odiava Cristante. Una volta voleva licenziare un allenatore per averlo messo in campo» (Di domenica 17 luglio 2022) Guglielmo Micciché, ex vicepresidente del Palermo durante l’era Zamparini, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione del libro “Maurizio Zamparini – Ambizione, passione, visione”. Le sue parole sono su Tuttomercatoweb.com. “Zamparini per me non è stato il Presidente, ma un grande amico”. Ha raccontato alcuni aneddoti. “odiava un giocatore, Cristante, non lo voleva in campo. Dopo un Genoa-Palermo mi disse “Vai nello spogliatoio e dì all’allenatore che se non toglie Cristante è licenziato”. Alla fine il Palermo pareggiò quella partita e Cristante rimase in campo 90?. Alla fine l’incazzatura di Zamparini durava un’ora dopo la partita”. Quando ci fu l’acquisto del Palermo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Guglielmo Micciché, ex vicepresidente del Palermo durante l’era, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la presentazione del libro “Maurizio– Ambizione, passione, visione”. Le sue parole sono su Tuttomercatoweb.com. “per me non è stato il Presidente, ma un grande amico”. Ha raccontato alcuni aneddoti. “un giocatore,, non loin. Dopo un Genoa-Palermo mi disse “Vai nello spogliatoio e dì all’che se non toglieè licenziato”. Alla fine il Palermo pareggiò quella partita erimase in90?. Alla fine l’incazzatura didurava un’ora dopo la partita”. Quando ci fu l’acquisto del Palermo ...

