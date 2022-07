Ultime Notizie – Crisi governo, Salvini: “Impossibile governare con Pd, pensa a droga e immigrati” (Di domenica 17 luglio 2022) “governare con un Pd, con una sinistra, che una volta si occupava dei precari e i pensionati e ora si occupa di droga e immigrati, non è possibile”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla festa del partito a Osio Sopra, in provincia di Bergamo. “Questa settimana quello che mi ha colpito non è che Conte abbia tolto la fiducia, la cosa incredibile è che il capo del Pd abbia ribadito che per loro è prioritario approvare ddl Zan e ius soli. Questa gente manca di rispetto agli italiani e A Draghi. Io all’irresponsabilità dei 5 stelle accosto sobriamente anche l’irresponsabilità del partito alleato. Chi si somiglia, si piglia”, ha aggiunto Salvini, sottolineando che “oggi perfino De Luca ha detto che se il Pd è quello dello ius soli e del ddl Zan non andrà da nessuna parte”. “La ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) “con un Pd, con una sinistra, che una volta si occupava dei precari e i pensionati e ora si occupa di, non è possibile”. Così il segretario della Lega, Matteo, intervenendo alla festa del partito a Osio Sopra, in provincia di Bergamo. “Questa settimana quello che mi ha colpito non è che Conte abbia tolto la fiducia, la cosa incredibile è che il capo del Pd abbia ribadito che per loro è prioritario approvare ddl Zan e ius soli. Questa gente manca di rispetto agli italiani e A Draghi. Io all’irresponsabilità dei 5 stelle accosto sobriamente anche l’irresponsabilità del partito alleato. Chi si somiglia, si piglia”, ha aggiunto, sottolineando che “oggi perfino De Luca ha detto che se il Pd è quello dello ius soli e del ddl Zan non andrà da nessuna parte”. “La ...

