(Di domenica 17 luglio 2022) Ottime notizie in chiave azzurra durante la terza giornata del Campionato del Mondo Assolutoal. Nell’ultima giornata dedicata alle fasi preliminari, infatti,gli azzurri si sonoaldelle varie specialità. Questa mattina Eloisa Passaro e Michela Battiston hanno centrato il loro ingresso nelle fasi finali della sciabola femminile. Sei infatti sono state le vittorie per Passaro, autrice di un percorso netto, mentre Michela Battiston parte con una sconfitta ma poi conquista cinque vittorie consecutive. Appuntamento dunque a domani, per le prime gare che assegneranno medaglie. SportFace.

sportface2016 : #Scherma: en plein azzurro ai Mondiali 2022 al Cairo, tutti gli atleti qualificati al tabellone principale

