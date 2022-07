“Palidoro | strade pericolose | degrado e immondizia” | la denuncia di un residente

(Di domenica 17 luglio 2022) Fiumicino – “Vi scrivo per porre attenzione su alcuni punti critici che riguardano la zona nord del comune, precisamente a“. Inizia così la lettera a firma di Tafi Ugo, cittadino di, che allega quattro foto alla sua missiva: “Le prima foto riguarda una discarica a cielo aperto nel parcheggio della stazione. Sono anni che l’occupa diversi posti inutilizzabili dai pendolari. Forse una telecamera e una recinzione può risolvere la situazione?”. “Sempre sulla stessa via della Stazione di, trafficata tutto il giorno da migliaia di macchine, poiché preferita a via Aurelia, la strada si presenta con asfalto divelto e un canneto che occupa gran parte della carreggiata, creando pericolo ai pedoni e biciclette che giornalmente vi transitano. Forse un marciapiede potrebbe risolvere il ...

Il Faro online

