Padel | Open di Francia | a Parigi brilla la coppia numero uno | sognando Nadal

(Di domenica 17 luglio 2022) Lo sport più in espansione del momento continua, incredibilmente, la sua enorme ascesa sul palcoscenico mondiale. Il tour del Premiersi è fermato in terra transalpina per l’diin corso di svolgimento sul mitico campo del Roland Garros. Ale Galan e Juan Lebron, i numeri uno del circuito, campioni del Major di Roma e finalisti in Qatar, sognano di ripercorrere i passi del loro idolo Rafa: la leggenda del tennis spagnolo ha ispirato, da sempre, il duo iberico che vorrebbero apporre la propria firma su un campo che è stato, recentemente, terra di conquista dell’icona ispanica della racchetta. LaGalan-Lebron si appresta a sfidare il duo Lima-Stupaczuk nella semifinale con l’obiettivo, concreto, di accedere all’ultimo atto.di ...

Ultimo giorno della 3ª Tappa del Circuito Don Quique: torneo nazionale di Padel Maschile e Femminile. Don Quique presso il Circolo del Tennis, via San Lazzaro 70. Grandi firme e numerosi stranieri a Imperia, sui campi di San Lazzaro, per la tappa ligure del circuito nazionale Open Padel (85 coppie iscritte). Domattina le semifinali, nel pomeriggio le sfide per il titolo. Splendido 17° posto e finale di 3a categoria per il neo campione italiano Under 14 Pietro Giovannini. Torneo Open Maschile sui campi del Fantini Club di Cervia.