Ospedale, il governatore Giani parla ai sindaci del comprensorio - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 17 luglio 2022) Il presidente della Regione Eugenio Giani martedì sarà in visita a Pitigliano per affrontare anche il tema dell'Ospedale con i sindaci di Pitigliano, Sorano e Manciano. "La decisione del governatore è ... Leggi su lanazione (Di domenica 17 luglio 2022) Il presidente della Regione Eugeniomartedì sarà in visita a Pitigliano per affrontare anche il tema dell'con idi Pitigliano, Sorano e Manciano. "La decisione delè ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Marmolada, bilancio definitivo: sono 11 tra morti e dispersi Il governatore Zaia: dei feriti, 7 sono ancora in ospe… - CentroPagina : Riforma sanitaria, il governatore delle #Marche Francesco Acquaroli a Pesaro per chiarire cosa succederà con la cre… - mariali94316534 : RT @Agenzia_Ansa: Marmolada, bilancio definitivo: sono 11 tra morti e dispersi Il governatore Zaia: dei feriti, 7 sono ancora in ospedale e… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Marmolada, bilancio definitivo: sono 11 tra morti e dispersi Il governatore Zaia: dei feriti, 7 sono ancora in ospedale e… -