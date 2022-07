Mondiali atletica Eugene 2022, Tortu: “Voglio record personale, mi dedicherò sempre più ai 200” (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo l’infortunio che ha fermato Marcell Jacobs, tra poco meno di due giorni altri due protagonisti dello splendido oro nella staffetta 4×100 a Tokyo scenderanno in pista ai Mondiali di atletica 2022 di Eugene. Si tratta di Filippo Tortu e Fausto Desalu, impegnati nei 200m, distanza a cui il primo sta dedicando sempre più energie negli ultimi mesi. E i risultati, per il brianzolo, sono già arrivati, con il suo record personale che attualmente è di 20.11, fatto segnare lo scorso settembre a Nairobi. “E Voglio migliorarmi“, assicura Tortu, “perché ho guardato le batterie dei 100m e la pista di Eugene mi ha lasciato a bocca aperta, è evidente che sia ottima. In finale, se non servirà un tempo sotto i ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo l’infortunio che ha fermato Marcell Jacobs, tra poco meno di due giorni altri due protagonisti dello splendido oro nella staffetta 4×100 a Tokyo scenderanno in pista aididi. Si tratta di Filippoe Fausto Desalu, impegnati nei 200m, distanza a cui il primo sta dedicandopiù energie negli ultimi mesi. E i risultati, per il brianzolo, sono già arrivati, con il suoche attualmente è di 20.11, fatto segnare lo scorso settembre a Nairobi. “Emigliorarmi“, assicura, “perché ho guardato le batterie dei 100m e la pista dimi ha lasciato a bocca aperta, è evidente che sia ottima. In finale, se non servirà un tempo sotto i ...

