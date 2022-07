L’origine e i tipi chignon | la pettinatura anti-afa per sopravvivere all’estate

(Di domenica 17 luglio 2022) Quest’estate l’afa si fa sentire molto di più di altri anni e raccogliere i capelli per sopperire alla calura estiva diventa sempre più urgente: la tendenza di quest’estate tra le svariate-afa sembra essere lo, che rimane la più gettonata, ma anche facilmente riproducibile a casa. Dallo Spiky Bun al RomPhoto credits wikipediaUn tipo di, che sarà tra le acconciature più richieste di quest’estate è lo Spiky Bun, che riporta lo stile retrò degli anni ‘90. Per realizzarlo occorre separare i ciuffi con una riga centrale o laterale. Una volta creata una coda alta al centro della testa si attorciglia e si ferma con un elastico, per poi attorcigliare i capelli su se stessi. Si fermano i capelli con alcune ...

Pubblicità

TheNaic : @TIM_Official @tim4uangie Buongiorno, é da piú di due settimane che la linea Business TIM continua a cadere almeno… -

Science CuE

INFORMAZIONI GENERALI Divirale, la dengue è causata da ... Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se'...contro il virus che'ha causata ma non contro gli altri tre......- ecco il secondo paradosso - snob è una parola che in... Lei sostiene che esistono tredi snob. Cioè "Tree vari ... e in genere ignora perfino'ammontare del suo conto in banca o, ... Un supercomputer svela l'origine di uno dei più antichi meteoriti marziani