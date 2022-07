Lago di Garda, 27 bambini in colonia intossicati dall'acqua: molti ricoverati in ospedale a Brescia (Di domenica 17 luglio 2022) Una sera di grande paura sul Lago di Garda dove alcuni bambini sono stati ricoverati in ospedale a causa di una intossicazione. I piccoli, tutti francesi, si trovavano in colonia e l'allarme è ... Leggi su leggo (Di domenica 17 luglio 2022) Una sera di grande paura suldidove alcunisono statiina causa di una intossicazione. I piccoli, tutti francesi, si trovavano ine l'allarme è ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Ibrahimovic, selfie e show sul lago di Garda: 'Sei interista? Peggio per te...' - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Lago di Garda, 27 bambini in colonia intossicati dall'acqua: molti ricoverati in ospedale a Brescia - leggoit : Lago di Garda, 27 bambini in colonia intossicati dall'acqua: molti ricoverati in ospedale a Brescia - Marilenapas : RT @JamesLucasIT: Sirmione, Lago di Garda, Italia ???? - Sugar_Moppy : RT @JamesLucasIT: Sirmione, Lago di Garda, Italia ???? -