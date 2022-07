Juventus | Galeone | “Finisse il mercato ora | i bianconeri faticherebbero ad arrivare al quarto posto”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 luglio 2022) Giovanni, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è espresso in merito allae alfino ad ora svolto dai. Queste le sue parole: “Ho parlato con Allegri e gli ho dato dei consigli, ma non mi ascolta. Gli avevo consigliato Koulibaly, Asllani, Milinkovic Savic. Solamente che per ognuno di questi c’era sempre un problema”. Così aggiunge: “ilora, per me lafaticherebbe adin Champions League. Ora come ora la vedo fra ile il quinto. L’Inter è staccata, così come il Milan e anche il Napoli, attenzione alla Roma”. SportFace.