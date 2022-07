House music: la bellezza di un genere musicale in continua ascesa (Di domenica 17 luglio 2022) Life&People.it Due indizi fanno una prova. Il futuro della musica internazionale guarda chiaramente al ritorno dell’House, specie quella declinata anni Novanta. Il contributo del recente singolone di Beyoncé “Break my soul” e soprattutto l’ultimo album di Drake “Honestly, Nevermind” stanno tracciano la nuova via. Ripercorriamo i tratti salienti della storia della musica House, uno dei generi più divertenti e seducenti in assoluto. Le origini L’House music muove i suoi primi passi nella metà degli anni Ottanta, direttamente dai club di Chicago. Non per nulla la denominazione House deriva da WareHouse, celeberrimo locale della metropoli statunitense che aveva nel suo interno il dj resident Frankie Knuckles, anche noto come The Godfother of ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 17 luglio 2022) Life&People.it Due indizi fanno una prova. Il futuro dellaa internazionale guarda chiaramente al ritorno dell’, specie quella declinata anni Novanta. Il contributo del recente singolone di Beyoncé “Break my soul” e soprattutto l’ultimo album di Drake “Honestly, Nevermind” stanno tracciano la nuova via. Ripercorriamo i tratti salienti della storia della, uno dei generi più divertenti e seducenti in assoluto. Le origini L’muove i suoi primi passi nella metà degli anni Ottanta, direttamente dai club di Chicago. Non per nulla la denominazionederiva da Ware, celeberrimo locale della metropoli statunitense che aveva nel suo interno il dj resident Frankie Knuckles, anche noto come The Godfother of ...

