Cusano Mutri si prepara per la prima edizione della “Giornata dello Stupore” (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCusano Mutri (Bn) – Nella Giornata del tre agosto, nella splendida cornice di Cusano Mutri – la “perla del Matese” – si terrà la prima edizione della “Giornata dello Stupore”. Ventiquattro ore dedicate alla scoperta e alla ri – scoperta di questa emozione così particolare, di un sentimento che spesso alberga nel nostro animo, ma che tante volte non siamo in grado riconoscere. E la Giornata dello Stupore si configura propria come un’esplorazione a 360° gradi di tutti gli aspetti che concernono questo sentimento: lo Stupore legato alla cultura, alla musica, ai paesaggi, all’arte, all’enogastronomia. Un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Nelladel tre agosto, nella splendida cornice di– la “perla del Matese” – si terrà la”. Ventiquattro ore dedicate alla scoperta e alla ri – scoperta di questa emozione così particolare, di un sentimento che spesso alberga nel nostro animo, ma che tante volte non siamo in grado riconoscere. E lasi configura propria come un’esplorazione a 360° gradi di tutti gli aspetti che concernono questo sentimento: lolegato alla cultura, alla musica, ai paesaggi, all’arte, all’enogastronomia. Un ...

Pubblicità

NTR24 : Cusano Mutri, il 3 agosto la prima edizione della ‘Giornata dello Stupore’ - dibiasemarmi : Intervista rilasciata dalla nostra Antonella Di Biase a Gioconda Fappiano, giornalista de Il Denaro, sulla cerimoni… - ildenaro_it : Da #CusanoMutri a #Collodi: una #panca di #pietra per #Pinocchio. #Intervista ad #AntonellaDiBiase L'Occhio di Leon… - dibiasemarmi : Giovedì scorso, presso il Parco Nazionale Collodi di Pistoia, abbiamo partecipato alla Cerimonia di Premiazione del… - dibiasemarmi : Il rivestimento in pietra dona alla casa una naturalezza che la lega in modo indissolubile alla terra su cui si pog… -