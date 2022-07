Borsellino: per anniversario studenti colorano via D'Amelio (Di domenica 17 luglio 2022) Nel trentennale della strage di Via D'Amelio il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, organizza l'iniziativa "Coloriamo Via D'Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani". Dedicato a Rita, Paolo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Nel trentennale della strage di Via D'il Centro Studi Paolo e Rita, organizza l'iniziativa "Coloriamo Via D': il 19 luglio per i cittadini di domani". Dedicato a Rita, Paolo, ...

Pubblicità

AnsaSicilia : Borsellino: per anniversario studenti colorano via D'Amelio. Anche ministro Bianchi a premiazione concorso il 19 lu… - palermo24h : Borsellino per anniversario studenti colorano via D’Amelio - glibralato : @SandraM0027 @ritafrediani Signora Sandra mi dispiace per lei non sono mai stato del M5S... Gratteri fa la vittima?… - glibralato : @SandraM0027 @ritafrediani quindi Falcone e Borsellino sono morti per slogan da pressappochisti? - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #superguidatv #programmitv #staseraintv #minasettembre #kilimangiaro… -