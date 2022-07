Amichevoli estive 2022 | due vittorie per il Bologna nel triangolare con Pinzolo e Castiglione delle Stiviere

(Di domenica 17 luglio 2022) Termina con dueper il, ilcon ilal Campo Pineta di. Nel primo match contro il, i felsinei hanno vinto per 5-0 grazie a tre reti di Barrow, Arnautovic ed Hebischer. La seconda partita di giornata invece è terminata addirittura 7-1 per il. Veramente troppo ampia la differenza tra le due squadre, con i rossoblu che nel finale si sono letteralmente scatenati con tre reti molto ravvicinate. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo match di giornata, tra, i rossoblu iniziano forte e sbloccano il risultato all’8’. Lancio in profondità per Barrow, che sfrutta un’indecisione ...

Pubblicità

sportface2016 : #Bologna | Doppia vittoria nel triangolare di chiusura del ritiro a Pinzolo - J4nitzio : Gente a cui frega un cazzo delle amichevoli estive. Dai che il calcio inizia tra poco - pcaccia5 : Odio sbilanciarmi, specie basandomi su semplici amichevoli estive contro squadre poco competitive, tuttavia mi sent… - H_V_Maradona : Quelli che si lamentavano che il @sscnapoli non trasmettesse le amichevoli estive sui propri social ( a gratis) ora… - 96Zigno : @OfficialSSLazio @ciroimmobile 2022, 5 mila laziali a seguire la live su youtube perché la società sportiva lazio m… -

Virgilio Sport

Mercoledì 20 luglio alle ore 17.00 la Sampdoria si confronterà in "famiglia" con una sfida che è un classico dellein fase di preparazione. L'allenatore Marco Giampaolo formerà ...TORINO - Non soloe calciomercato, ma anche conferme interne. La Juventus ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito web i nomi che faranno parte dello staff di Massimiliano Allegri in vista ... Amichevoli estive: 1-1 tra Sampdoria e Parma Termina con due vittorie per il Bologna, il triangolare con il Pinzolo e Castiglione delle Stiviere al Campo Pineta di Pinzolo. Nel primo match contro il Pinzolo, i felsinei hanno vinto per 5-0 grazie ...Tuchel dagli Stati Uniti, dove non ha potuto portare Kante e Loftus-Cheek per le regole anti Covid, lo ha detto chiaro: "Ci penserei due volte prima di ingaggiare un non vaccinato". Ma i problemi sono ...