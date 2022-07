(Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) –con massime sui 36 gradi nell’attesa del grande caldo della prossima settimana. L’Apocalissemanterrà lo zero termico altissimo, intorno aimetri, da qui il nome, e le temperature africane interesseranno anche il re delle montagne europee: il Monte Bianco a 4809 metri vedrà salire le temperature fino alatteso mercoledì 20 luglio. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che, con lo zero termico intorno aimetri, i nostri ghiacciai soffrirannodi più: prosegue una tendenza climatica che potrebbe causare la scomparsa di gran parte dei ghiacciai italiani in questo secolo. Intanto, come detto, questole temperature sono previste intorno ai 35-36 gradi nelle zone ...

Pubblicità

Adnkronos : Weekend rovente con #Anticiclone4800, ma picco deve ancora arrivare: le previsioni. #Meteo. - infoitinterno : Meteo weekend rovente: 40 gradi ancora. Prossima settimana ancora più caldo - telodogratis : Weekend rovente con Anticiclone 4800, ma picco deve ancora arrivare: le previsioni - CatelliRossella : ??????????????? Previsioni meteo, weekend caldo con 7° oltre la media ma la prossima settimana sarà ancora più rovente… - VoceCamuna : Sarà un caldo fine settimana -

Intanto, come detto, questole temperature sono previste intorno ai 35 - 36 gradi nelle zone interne, ma ormai questo numero non fa più scalpore; siamo 6/7°C oltre la media del periodo, ma ...Intanto, come detto, questole temperature sono previste intorno ai 35 - 36 gradi nelle zone interne, ma il maggiore stravolgimento arriverà in Italia però la prossima settimana: ci ...Ansa. Nelle regioni settentrionali, al netto del generale bel tempo, le nubi, anche compatte, saranno a ridosso delle Alpi occidentali e al mattino sulla laguna veneta. Sulle città pianeggianti le not ...METEO - CALDO ESTREMO su parte d'Europa, verso i +40°C anche il REGNO UNITO con rischio valori record anche per Londra ...