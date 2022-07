Torre del Greco, punta coltello contro medici: “Visitatemi subito” (Di sabato 16 luglio 2022) Ancora violenze in ospedale. Ieri una nuova aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Un uomo giunto in ambulanza ha estratto un coltello e ha cominciato a minacciare il personale sanitario chiedendo di essere visitato immediatamente, senza attendere il proprio turno. Aggressione in ospedale L’uomo è un 51enne del posto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 16 luglio 2022) Ancora violenze in ospedale. Ieri una nuova aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale Maresca didel. Un uomo giunto in ambulanza ha estratto une ha cominciato a minacciare il personale sanitario chiedendo di essere visitato immediatamente, senza attendere il proprio turno. Aggressione in ospedale L’uomo è un 51enne del posto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

