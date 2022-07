Moggi | «Dybala al Napoli? Con Osimhen darebbe spettacolo ma mancherebbe un po’ di peso»

(Di sabato 16 luglio 2022) Lucianoè intervenuto a Radio Kiss Kiss. L’ex direttore degli azzurri e della Juventus ha commentato l’ipotesi di un trasferimento dial. «è un campione, ma negli ultimi due anni ha avuto un al rendimento al ribasso. Ha avuto il covid, tanti infortuni muscolari, ma non si discute. Messo vicino ama forseun po’ dinelle partite interne, quando gli avversari si chiudono.entusiasmo? L’entusiasmo lo dà il campo, non il mercato. Il calciatore è forte, i piedi e la testa sono quelli giusti ma manca di. Se lo metti assieme a uno come, diventa un problema nello scardinare le ...

