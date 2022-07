Milan, Bakayoko prende la 14 (Di sabato 16 luglio 2022) Timoue Bakayoko, in attesa di novità dal mercato, ha deciso di cambiare numero di maglia passando alla 14. Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Timoue, in attesa di novità dal mercato, ha deciso di cambiare numero di maglia passando alla 14.

Pubblicità

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan contro il Colonia Tatarusanu, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Toure; Bakayoko, Pobega;… - AntoVitiello : Formazione #Milan contro Lemine Almenno in amichevole a #Milanello: Tatarusanu, Coubis, Michelis, Gabbia, Ballo To… - PianetaMilan : .@acmilan, nuovo numero per @TimoeB08. Ecco anche quelli di #YacineAdli e #Pobega - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - edo1899 : RT @AntoVitiello: Formazione ufficiale #Milan contro il Colonia Tatarusanu, Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Toure; Bakayoko, Pobega; Messia… - sportli26181512 : Milan, Bakayoko cambia numero: avrà la 14: Tiemoué Bakayoko cambia numero e torna al passato. Dopo un'annata in cui… -