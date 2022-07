Maria Luisa Trussardi: “La mia amicizia con Feltri e la semplicità della Hunziker” (Di sabato 16 luglio 2022) Maria Luisa Gavazzeni, vedova di Nicola Trussardi, si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Classe 1945, laureata in Economia, l’imprenditrice ricorda il primo incontro con il marito, “a una festa”, a Bergamo, città e quartier generale dei Trussardi. “Io che fino ad allora non mi ero mai filata nessuno, mi innamorai: avevo 16 anni e Nicola 18 – confida – Le mie amiche mi sfottevano: ‘Alla fine hai trovato quello giusto, eh…’. Però ci siamo sposati dopo 10 anni. Abbiamo scelto la chiesa di San Tomè, una basilica preromanica. Indossavo un abito di sartoria milanese, con un lungo velo in pizzo”. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Tomaso, Francesco, Beatrice e Gaia. Il marito l’ha subito coinvolta nell’azienda di famiglia. “Eravamo una famiglia che viveva in provincia, ma con un ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 luglio 2022)Gavazzeni, vedova di Nicola, si racconta in una lunga intervista al CorriereSera. Classe 1945, laureata in Economia, l’imprenditrice ricorda il primo incontro con il marito, “a una festa”, a Bergamo, città e quartier generale dei. “Io che fino ad allora non mi ero mai filata nessuno, mi innamorai: avevo 16 anni e Nicola 18 – confida – Le mie amiche mi sfottevano: ‘Alla fine hai trovato quello giusto, eh…’. Però ci siamo sposati dopo 10 anni. Abbiamo scelto la chiesa di San Tomè, una basilica preromanica. Indossavo un abito di sartoria milanese, con un lungo velo in pizzo”. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Tomaso, Francesco, Beatrice e Gaia. Il marito l’ha subito coinvolta nell’azienda di famiglia. “Eravamo una famiglia che viveva in provincia, ma con un ...

