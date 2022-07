Marcell Jacobs contratto e imballato in batteria. Una notte dal fisioterapista per una magia ai Mondiali (Di sabato 16 luglio 2022) “Ho fatto una buona partenza e ho anche accelerato nel modo corretto, ma poi non riesco a lasciarmi andare“. Questa è la mesta analisi che Marcell Jacobs ha fatto della sua batteria ai Mondiali. Il Campione Olimpico dei 100 metri è parso troppo contratto, imballato nell’azione, poco fluido. Si sentono i tanti stop della stagione all’aperto (la gastoenterite a Nairobi, l’infortunio al bicipite sinistro, il fastidio al gluteo), il velocista lombardo ha cercato di risolvere i problemi negli ultimi dieci giorni con sedute di allenamento intensivo nei pressi di Portland, ma evidentemente la forma fisica non può essere delle migliori e c’è ancora qualche ingranaggio che non si muove nel modo corretto: “Non sto benissimo, sto peggio di ieri“. La marcia di avvicinamento alla rassegna iridata ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) “Ho fatto una buona partenza e ho anche accelerato nel modo corretto, ma poi non riesco a lasciarmi andare“. Questa è la mesta analisi cheha fatto della suaai. Il Campione Olimpico dei 100 metri è parso tropponell’azione, poco fluido. Si sentono i tanti stop della stagione all’aperto (la gastoenterite a Nairobi, l’infortunio al bicipite sinistro, il fastidio al gluteo), il velocista lombardo ha cercato di risolvere i problemi negli ultimi dieci giorni con sedute di allenamento intensivo nei pressi di Portland, ma evidentemente la forma fisica non può essere delle migliori e c’è ancora qualche ingranaggio che non si muove nel modo corretto: “Non sto benissimo, sto peggio di ieri“. La marcia di avvicinamento alla rassegna iridata ...

