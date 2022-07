Isola dei Famosi shock | “Non credo di farlo” | dietrofront incredibile in diretta

Leggi su direttanews

(Di sabato 16 luglio 2022) Un rifiuto inper L’deiper il programma: non ha intenzione di dire sì Ilary-Blasi (Mediaset play)Nonostante il reality di Ilary Blasi sia concluso da tempo, non si smette di nominarlo già in vista della prossima edizione. Tra i reality più amati, la sfida in Honduras fa comunque paura a tutti. Accettando la partecipazione, infatti, si conoscono bene i rischi: dalla fame fino poi alla perdita di peso, alla scomodità di stare lontano dai confort, e l’idea di dover dormire su una stuoia. Insomma, non è sicuramente un reality per tutti e ogni anno sono molti i rifiuti. Per non parlare del fatto che durante le sfide si rischiano incidenti che possono portare anche a problemi fisici: basti pensare in quanti abbandonano la gara per recarsi in ospedale in Italia ...