Isola 16 | un ex isolano denuncia favoritismi nel reality

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 luglio 2022) Gennaro Auletto è stato uno dei concorrenti dell’16. E’ arrivato in Honduras verso la fine del programma e la sua permanenza non è durata a lungo. Nonostante questo il ragazzo ha potuto farsi un’idea della situazione e, intervistato da superguidatv.it, ha parlato delle su ultime dichiarazioni sui social attraverso le quali alludeva ad un certo favoritismo nei riguardi di alcuni naufraghi: Sì mi riferivo ad Edoardo Tavassi e penso che altri naufraghi sono stati favoriti per il fatto di aver vissuto questa esperienza dall’inizio. Ci sono stati naufraghi che non sono mai stati criticati o attaccati e questo è stato palese. Gennaro e Mercedesz Henger sono apparsi molto in sintonia durante la loro esperienza sull’. Nonostante questo Auletto ha ammesso che non ha mai pensato che tra loro due potesse nascere un flirt: Onestamente non ho mai ...