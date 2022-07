Il telescopio WebB ci farà rivedere i nostri concetti di spazio e tempo

Leggi su panorama

(Di sabato 16 luglio 2022) Come useremo ilspaziale James, lo “strumento” a caccia di domande. Il nuovospazialeci ha inviato immagini che hanno incantato anche i profani delle scienze spaziali, ma che cosa dicono quelle foto? E, soprattutto, perché sono così importanti? Lo abbiamo chiesto a Roberto Ragazzoni, direttore dell’Osservatorio INAF di Padova. Direttore, le immagini di, se paragonate alle stesse inquadrature di Hubble, sono incredibilmente definite. Che cosa si vede in più, dal punto di vista scientifico? "Il diametro complessivo del, una volta che tutti i suoi specchi sono allineati e al posto giusto, assieme la lunghezza d’onda d’osservazione, compongono la definizione dell’immagine, la finezza dei dettagli che si possono cogliere. E non c’è storia, ...