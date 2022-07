Il Cast di Tale e Quale Show 2022 (Di sabato 16 luglio 2022) Mussolini, Rocca, Marini Cast chiuso per la dodicesima edizione di Tale e Quale Show, che prenderà il via su Rai1 il prossimo venerdì 30 settembre. Come sempre, i vip dovranno cimentarsi nelle imitazioni di cantanti famosi nell’ormai storico programma condotto da Carlo Conti. Ecco chi sono. Come riportato da Sorrisi, i concorrenti uomini sono Antonino Spadaccino, vincitore di Amici nel 2004, l’attore e regista Gilles Rocca, che nel 2020 ha vinto Ballando con le Stelle partecipando poi all’Isola, l’imitatore Claudio Lauretta, già visto in programmi come Striscia La Notizia, Italia’s Got Talent e Le Iene, l’attore e doppiatore Andrea Dianetti, proveniente anche lui dal mondo di Amici, e Francesco Paolantoni, che ritorna in gara, dopo l’esperienza nel 2020, con il personal coach Gabriele Cirilli. Le ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 16 luglio 2022) Mussolini, Rocca, Marinichiuso per la dodicesima edizione di, che prenderà il via su Rai1 il prossimo venerdì 30 settembre. Come sempre, i vip dovranno cimentarsi nelle imitazioni di cantanti famosi nell’ormai storico programma condotto da Carlo Conti. Ecco chi sono. Come riportato da Sorrisi, i concorrenti uomini sono Antonino Spadaccino, vincitore di Amici nel 2004, l’attore e regista Gilles Rocca, che nel 2020 ha vinto Ballando con le Stelle partecipando poi all’Isola, l’imitatore Claudio Lauretta, già visto in programmi come Striscia La Notizia, Italia’s Gotnt e Le Iene, l’attore e doppiatore Andrea Dianetti, proveniente anche lui dal mondo di Amici, e Francesco Paolantoni, che ritorna in gara, dopo l’esperienza nel 2020, con il personal coach Gabriele Cirilli. Le ...

