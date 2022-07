Governo, spunta il nome di Casini: un dc è d’obbligo quando il Palazzo deve tirare a campare (Di sabato 16 luglio 2022) Scoppia la crisi, impazza il toto-nomi. E sì perché si fa presto a dire “elezioni“. In realtà, nel Palazzo nessuno ha voglia di tirare le cuoia. Molto meglio tirare a campare, come ben sapeva un immarcescibile come Giulio Andreotti. Non stupisce, perciò, che tra i nomi sussurrati tra i divani di Montecitorio acquisti peso e spessore quello di Pieferdinando Casini. A ulteriore conferma che il risiko del Quirinale di qualche mese non è scorso come acqua sotto la pancia delle anatre. Per un Mario Draghi che ha sostanzialmente mollato da allora, c’è infatti un Casini risorto a nuova vita dopo aver mancato per un soffio l’obiettivo del Colle. Ed ora eccolo qua iscritto d’ufficio tra le riserve della Repubblica, pronto a sfruttare l’ennesimo sfondone dei dilettanti allo sbaraglio (leggi i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) Scoppia la crisi, impazza il toto-nomi. E sì perché si fa presto a dire “elezioni“. In realtà, nelnessuno ha voglia dile cuoia. Molto meglio, come ben sapeva un immarcescibile come Giulio Andreotti. Non stupisce, perciò, che tra i nomi sussurrati tra i divani di Montecitorio acquisti peso e spessore quello di Pieferdinando. A ulteriore conferma che il risiko del Quirinale di qualche mese non è scorso come acqua sotto la pancia delle anatre. Per un Mario Draghi che ha sostanzialmente mollato da allora, c’è infatti unrisorto a nuova vita dopo aver mancato per un soffio l’obiettivo del Colle. Ed ora eccolo qua iscritto d’ufficio tra le riserve della Repubblica, pronto a sfruttare l’ennesimo sfondone dei dilettanti allo sbaraglio (leggi i ...

