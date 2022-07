Formula E - ePrix New York: Cassidy emerge dal caos (Di sabato 16 luglio 2022) L'iconico Empire State Building è stato illuminato con l'inconfondibile blu elettrico della Formula E per celebrare l'ePrix di New York, valido come undicesimo e dodicesimo appuntamento del Mondiale full electric. La prima gara è stata caratterizzata da un violento temporale che ha scatenato il caos: una serie di incidenti in successione che hanno costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa e interrompere la gara. Gara rocambolesca. Il trofeo del vincitore è stato alzato al cielo da Nick Cassidy del team Envision Racing. Partito dalla pole position strappata alla Mercedes di Vandoorne per appena 8 millesimi di secondo, il neozelandese della Envision è riuscito a giocarsi le proprie chance di vittoria fino a pochi minuti dalla fine. Almeno fino a quando non si è abbattuto un acquazzone ... Leggi su quattroruote (Di sabato 16 luglio 2022) L'iconico Empire State Building è stato illuminato con l'inconfondibile blu elettrico dellaE per celebrare l'di New, valido come undicesimo e dodicesimo appuntamento del Mondiale full electric. La prima gara è stata caratterizzata da un violento temporale che ha scatenato il: una serie di incidenti in successione che hanno costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa e interrompere la gara. Gara rocambolesca. Il trofeo del vincitore è stato alzato al cielo da Nickdel team Envision Racing. Partito dalla pole position strappata alla Mercedes di Vandoorne per appena 8 millesimi di secondo, il neozelandese della Envision è riuscito a giocarsi le proprie chance di vittoria fino a pochi minuti dalla fine. Almeno fino a quando non si è abbattuto un acquazzone ...

