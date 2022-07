“È stata mia madre a uccidermi”: 11enne accoltellato nel sonno pronuncia queste parole prima di morire (Di sabato 16 luglio 2022) Le sue ultime parole prima di morire: “È stata mia madre a uccidermi“. Siamo a Hobbs, in New Mexico dove il piccolo Bruce Johnson jr. è stato accoltellato dalla mamma, Mary Johnson, che ha poi tentato di suicidarsi. La storia la racconta CbsNews. A trovare il ragazzino di 11 anni in fin di vita è stato il padre, Bruce Johnson senior che ha sentito i lamenti dalla sua stanza. L’uomo ha chiamato subito il 911 per segnalare le condizioni del figlio e della moglie, dalla quale si stava separando proprio per via di alcuni episodi di violenza domestica. Padre e figlio erano andati a vivere ad Hobbs dall’Oklahoma. La mamma non vedeva Bruce da più di un mese ma il padre aveva deciso di lasciarla dormire una notte con il figlio, prima del divorzio. Quando i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Le sue ultimedi: “Èmia“. Siamo a Hobbs, in New Mexico dove il piccolo Bruce Johnson jr. è statodalla mamma, Mary Johnson, che ha poi tentato di suicidarsi. La storia la racconta CbsNews. A trovare il ragazzino di 11 anni in fin di vita è stato il padre, Bruce Johnson senior che ha sentito i lamenti dalla sua stanza. L’uomo ha chiamato subito il 911 per segnalare le condizioni del figlio e della moglie, dalla quale si stava separando proprio per via di alcuni episodi di violenza domestica. Padre e figlio erano andati a vivere ad Hobbs dall’Oklahoma. La mamma non vedeva Bruce da più di un mese ma il padre aveva deciso di lasciarla dormire una notte con il figlio,del divorzio. Quando i ...

Pubblicità

repubblica : Caso Mollicone, la sorella Consuelo: 'A mia sorella è stata negata la verità. Combatterò, ma so che loro non parler… - Corriere : Morta Mia Filippone, la vicesindaca di Napoli. Era stata ricoverata un mese fa per un malore - 23_Frog : Grazie alla mia famiglia Giulia, Lorenzo e Adele Luna perché senza di loro sarebbe stata un'altra storia. GRAZIE I… - Concett80758225 : @teresawolf33 @Cialtronopoly9 Il vaccino non fa male? C'è chi (fortunatamente) non ha avuto niente ma lo dica lei a… - LucaLindholm : @AvvocatoAtomico 1) La sinistra europea (e quella della mia Svezia) è sempre stata a favore del nucleare, è stata l… -