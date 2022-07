Draghi bis? Perché in ogni caso il centrodestra è a un bivio (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug – Draghi sì o Draghi no? Tutti a domandarsi se il salvatore della Patria tornerà sui suoi passi, lui, che così fieramente, dopo la decisione dei Cinque Stelle di non votare la fiducia al Dl Aiuti, è salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Tutti a chiedersi se rimarrà a guidare il Paese o se invece si tornerà al voto, o se ancora Mattarella tenterà di formare una nuova maggioranza, la terza di questa legislatura. Non è forse tirare un po’ troppo la corda? Vediamo allora chi vuole, e chi non vuole, il Draghi bis. Draghi bis, chi lo vuole e chi no La Meloni vuole tornare al voto (come ha sempre voluto da quando è terminato il precedente governo), Forza Italia intende restare con il governo Draghi, Salvini è indeciso ma protende per il voto, Letta – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug –sì ono? Tutti a domandarsi se il salvatore della Patria tornerà sui suoi passi, lui, che così fieramente, dopo la decisione dei Cinque Stelle di non votare la fiducia al Dl Aiuti, è salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Tutti a chiedersi se rimarrà a guidare il Paese o se invece si tornerà al voto, o se ancora Mattarella tenterà di formare una nuova maggioranza, la terza di questa legislatura. Non è forse tirare un po’ troppo la corda? Vediamo allora chi vuole, e chi non vuole, il, chi lo vuole e chi no La Meloni vuole tornare al voto (come ha sempre voluto da quando è terminato il precedente governo), Forza Italia intende restare con il governo, Salvini è indeciso ma protende per il voto, Letta – ...

