Bollo auto: chi può ottenere un rimborso totale entro luglio (Di sabato 16 luglio 2022) Occhio alla possibilità di ottenere il rimborso del Bollo auto entro la fine di luglio, un’opportunità da non perdere Il Bollo auto è un tributo regionale il cui pagamento è obbligatorio per tutti i possessori di un’auto indicati dal Pubblico Registro automobilistico (PRA). Il tributo deve perciò essere versato ogni anno da chi risulta proprietario L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 16 luglio 2022) Occhio alla possibilità diildella fine di, un’opportunità da non perdere Ilè un tributo regionale il cui pagamento è obbligatorio per tutti i possessori di un’indicati dal Pubblico Registromobilistico (PRA). Il tributo deve perciò essere versato ogni anno da chi risulta proprietario L'articolo proviene da Consumatore.com.

filadelfo72 : Tutte le cose che puoi fare con il nuovo Telepass: anche pagare il bollo auto! E addio telecomandi e bollettini! - antop131 : @MazzeiMazzei8 Si è dicono:20 miliardi per le famiglie sono stati messi in pericolo per i - Emmebi19 : @CottarelliCPI Sarebbero tante le cose da spiegare all estero Mafia Malaffare Nepotismo Pensioni d oro Caporalato d… - stellainblack : @Giordy39221323 Sul covid a settembre staremo di nuovo pieni di morti, anche tra i vaccinati, sul pnrr vedremo, bol… - Giordy39221323 : @stellainblack Draghi ha messo in piedi il piano vaccinale e siamo stati tra i primi a livello di vaccinazione. Il… -