ATP Gstaad 2022 | il tabellone Matteo Berrettini ritorna | Sonego attende un qualificato Subito Gaston-Thiem

(Di sabato 16 luglio 2022), il ritorno sul luogo della prima volta. Là dove vinse il primo torneo ATP della sua vita, il romano riprende il suo cammino sul circuito mondiale., luogo che riporta a parecchie vittorie azzurre (Marcello Del Bello 1947, Nicola Pietrangeli 1963, Fabio Fognini 2017 e appunto2018), è dove l’azzurro si riprende il campo dopo lo stop forzato per Covid-19. Tra i grandi vincitori internazionali Budge Patty, Roy Emerson, Rod Laver, Andres Gimeno, Ilie Nastase, Guillermo Vilas, Ken Rosewall, Stefan Edberg, Sergi Bruguera, Alex Corretja, Yevgeny Kafelnikov, Roger Federer, Dominic. L’ultimo vincitore è il norvegese Casper Ruud, che nel frattempo ha aggiunto una finale al Roland Garros nel proprio carniere. Non difficile il suo percorso verso la semifinale, dove il più ...

Il tabellone delle qualificazioni del torneo2022 : Varillas guida il seeding, ma ci sono ben tre azzurri. Si tratta di Andrea Vavassori , opposto proprio al peruviano testa di serie numero uno, Giulio Zeppieri , che sfiderà la testa ...Il tabellone principale del torneo250 di2022 , in programma dal 18 al 24 luglio. Ritorna finalmente Matteo Berrettini , che dopo aver saltato Wimbledon a causa del Covid - 19, torna in campo sulla terra battuta elvetica. L'...Il tabellone principale del torneo Atp 250 di Gstaad 2022, in programma dal 18 al 24 luglio. Due italiani al via: Berrettini e Sonego.