Ultime Notizie – Ucraina | vice presidente Camera commercio | “Grano? Non ci sarà crisi alimentare”

"Non ci sarà una crisi alimentare. La situazione del blocco del Grano è stata superata non grazie agli sforzi di Mosca, ma nonostante gli sforzi di Mosca. Inoltre abbiamo buone previsioni per la raccolta del Grano: quest'anno sarà minore rispetto all'anno precedente ma la nostra visione è ottimistica in quanto grazie al cambiamento climatico sarà possibile fare due raccolte all'anno". Oleg Nikolenko, primo vice presidente della Camera di commercio nazionale è fiducioso. "E' cambiata la configurazione militare a favore delle forze armate ucraine dopo la liberazione dell'Isola dei Serpenti che era stata occupata dai russi – aggiunge all'Adnkronos – Tra la foce del Danubio ed il porto Izmail ci sono ...

