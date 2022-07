Sky Sport, Europei Calcio Femminili 2022 3a Giornata - Programma e Telecronisti (Di venerdì 15 luglio 2022) L'Estate Azzurra di Sky Sport sempre più nel vivo: in arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro importante appuntamento con il Calcio europeo, UEFA Women’s EURO 2022. Dopo il successo di un anno fa dell’Italia di Roberto Mancini a Euro 2020, sarà la Nazionale... Leggi su digital-news (Di venerdì 15 luglio 2022) L'Estate Azzurra di Skysempre più nel vivo: in arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro importante appuntamento con ileuropeo, UEFA Women’s EURO. Dopo il successo di un anno fa dell’Italia di Roberto Mancini a Euro 2020, sarà la Nazionale...

Pubblicità

SkyTG24 : Mondiali Atletica, Tamberi conquista finale salto in alto. Jacobs in semi nei 100 metri - AzzurreFIGC : ??????????'?? ???????? 2022 Le 11 #Azzurre ?? scelte dalla Ct Milena #Bertolini per ???? #Francia ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 2… - SkySportF1 : ?????? IL PREDESTINATO VINCEEEEEEE? ?? Trionfo Ferrari 19 anni dopo Schumi in Austria I risultati ?… - J_network24 : ?? #Calciomercato | #Bremer, l'Inter può chiudere già lunedi: affare da 35 milioni - El_Trinche_ : @FustigatoreIl @MarcoBarzaghi @Sneijderismo Si è fatto male il 10 giugno, 'stop di almeno 20 giorni', inizio prepar… -