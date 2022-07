Si schianta contro palo della luce | i lampioni prendono fuoco | blackout in tutta la città

(Di venerdì 15 luglio 2022) Dramma sfiorato a Meda, nella notte. Tutto è cominciato quando un 28enne al volante di una Citroen DS4 , residente a Novedrate, nel Comasco, mentre guidava in via delle Colline, avrebbe notato del ...

Pubblicità

newsdinapoli : Si schianta contro un palo, a 31 anni addio a Anna Maria #Cronaca - BaticElisabetta : Tragedia sfiorata alla fermata del bus: Tir si schianta contro l'albero - Gazzettino : Tragedia sfiorata alla fermata del bus: Tir si schianta contro l'albero - venti4ore : Malore al volante sbatte contro quattro macchine poi si schianta contro un albero … - QuintoPotereV : ?? #Bari, incidente sulla ss16 ai curvoni di #Palese: auto si schianta contro il guardrail ?? -

Fanpage.it

Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e l'auto sarebbe finitaun palo dell'illuminazione pubblica, prendendo fuoco. Le fiamme si sono estese ai cavi dell'illuminazione e poi ad altri ...La moto si è scontrata frontalmentela ruota posteriore destra del mezzo, uno Hürlimann poi è stato posto sotto sequestro guidato da un imprenditore agricolo di Palazzolo. Stando alle ... Si schianta contro un furgone e muore sul colpo: Giammarco Ruschena perde la vita in via Aurelia Ravenna, 15 luglio 2022 - Tragedia a Villa San Martino questo pomeriggio: finisce col furgone contro il muro di una casa e muore. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un 26enne di origine pakis ...TRIESTE - Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, 15 luglio, in prossimità della fermata degli autobus di via Carducci, difronte a una delle sedi della Regione Friuli Venezia Giulia.