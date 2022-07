Raphina completa la mossa del Barcellona e viene svelata ai fan

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 luglio 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Raphinha hato il suo trasferimento dal Leeds United al, ??concludendo la lunga saga. I giganti della Liga hanno firmato il brasiliano per una quota iniziale di 49 milioni di sterline, che potrebbe salire a 55 milioni di sterline con i rapporti aggiuntivi Sky Sports. All’inizio della settimana è stato annunciato che il Leeds aveva concordato un accordo in linea di principio con il, ??ponendo fine all’interesse di numerosi club, tra cui Chelsea e Arsenal, afferma l’Independent. Più di due settimane fa, il Chelsea ha visto un’offerta di 55 milioni di sterline accettata dal Leeds per Raphinha, ...