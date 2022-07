“Ora è il terremoto”. Totti e Ilary Blasi, sta succedendo di tutto. E spunta anche Silvia Toffanin (Di venerdì 15 luglio 2022) Storia finita, capitolo chiuso: si inizia un’altra vita. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è un dato di fatto. La coppia – dopo i comunicati di rito – è pronta a voltare pagina. La conduttrice è in vacanza in Tanzania con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel e alla sorella Silvia, lui è rimasto a Roma, dov’è stato ripreso a disputare una partita di padel insieme all’ex compagno di squadra Vincent Candela. In un momento così delicato sono gli amici più stretti a garantire ad entrambi una protezione a cui affidarsi. Il Corriere della Sera ha ricostruito il gruppo delle amicizie parlando “del cerchio magico dell’ex Capitano e del clan di Ilary”. Tra gli amici di vecchia data di Francesco Totti c’è Emanuele Maurizi, riconosciuto in una foto scattata a febbraio in cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Storia finita, capitolo chiuso: si inizia un’altra vita. La separazione tra Francescoè un dato di fatto. La coppia – dopo i comunicati di rito – è pronta a voltare pagina. La conduttrice è in vacanza in Tanzania con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel e alla sorella, lui è rimasto a Roma, dov’è stato ripreso a disputare una partita di padel insieme all’ex compagno di squadra Vincent Candela. In un momento così delicato sono gli amici più stretti a garantire ad entrambi una protezione a cui affidarsi. Il Corriere della Sera ha ricostruito il gruppo delle amicizie parlando “del cerchio magico dell’ex Capitano e del clan di”. Tra gli amici di vecchia data di Francescoc’è Emanuele Maurizi, riconosciuto in una foto scattata a febbraio in cui ...

