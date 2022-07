Non è più guerra, è genocidio degli ucraini (e gli utili idioti del Cremlino affondano Draghi) (Di venerdì 15 luglio 2022) Lo spettacolo osceno di un avvocaticchio senz’arte né parte che, nel pieno di un drammatico attacco all’Europa ordito da un criminale ammirato dal suo movimento di cinque deficienti, fa cadere il governo guidato dal più autorevole uomo politico dell’emisfero occidentale, con il pretesto surreale di non voler costruire un termovalorizzatore nella città che i suoi babbei e la sua babbea hanno trasformato in una discarica a cielo aperto, è il segno di questi tempi impazziti, di ‘a fessa mmano a ‘e criature, e di volenterosi complici del populismo non meno colpevoli di questo disastro annunciato che costerà miliardi di euro ai cittadini italiani tra spread, rientro degli investimenti esteri e poderosi crolli in borsa, senza contare gli effetti negativi della mancanza di un governo capace di meritarsi i finanziamenti europei post Covid. Eppure questa non è la notizia più ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 luglio 2022) Lo spettacolo osceno di un avvocaticchio senz’arte né parte che, nel pieno di un drammatico attacco all’Europa ordito da un criminale ammirato dal suo movimento di cinque deficienti, fa cadere il governo guidato dal più autorevole uomo politico dell’emisfero occidentale, con il pretesto surreale di non voler costruire un termovalorizzatore nella città che i suoi babbei e la sua babbea hanno trasformato in una discarica a cielo aperto, è il segno di questi tempi impazziti, di ‘a fessa mmano a ‘e criature, e di volenterosi complici del populismo non meno colpevoli di questo disastro annunciato che costerà miliardi di euro ai cittadini italiani tra spread, rientroinvestimenti esteri e poderosi crolli in borsa, senza contare gli effetti negativi della mancanza di un governo capace di meritarsi i finanziamenti europei post Covid. Eppure questa non è la notizia più ...

CarloCalenda : #Conte, l’avvocato del popolo, il punto di riferimento dei progressisti, si accinge a far cadere un Governo presied… - marattin : Lo scostamento si può fare per grave recessione o per calamità o disastro. La recessione (per fortuna) non c’è, il… - OrnellaVanoni : Adesso basta ! Non se ne può più, sembriamo un paese di marionette . - ZanRoby : RT @Alessan42745900: Il peggiore di tutti, ora non c'è piu alcun dubbio?? - kiara86769608 : RT @MauroCapozza: @Moonlightshad1 Ma della porcata ai danni dei lavoratori della logistica,inserita a tradimento in questo 'famigerato decr… -