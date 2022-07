Le carissime opere incompiute

(Di venerdì 15 luglio 2022) In Italia ci sono 379pubbliche bloccate o mai partite. Costo: 1,8 miliardi di euro. Ma, oltre allo spreco, quel che fa più arrabbiare sono le motivazioni dei ritardi... Ci sono dei settori particolari che riguardano tutti i cittadini rispetto ai quali quando si sente parlare il politico di turno - a qualsiasi livello sia egli collocato, dalla circoscrizione comunale al parlamento europeo passando per Comuni, Regioni, Camera e Senato - più che un politico, cioè uno cui è demandato dal popolo il governo dei problemi, sembra di sentir parlare un opinionista. Spesso succede anche nel caso di chi ha responsabilità di governo, non solo di chi è all’opposizione (e lì c’è un livello di giustificazione maggiore). Ci dicono cosa dovrebbe essere fatto. Ci dicono come andrebbe fatto. Gridano allo scandalo perché non è stato fatto. Proclamano l’urgenza che tutto ciò sia ...

Pubblicità

Il Golfo 24

... la soluzione siamo noi 23 maggio 2022 Celeste Fortunatoconcittadine e carissimi ... con ingenti somme di denaro sperperate sulla nostra pelle piuttosto che utilizzarle nelledi ...Le parole di Monsignor Satriano: 'e carissimi, Vi scrivo alla vigilia della partenza per ... Ma oggi chi è disposto a osare la pace Osa la pace e le sue, chi crede nell'amore, nell'... Barano celebra la giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia con una mostra in Piazza San Rocco traformata in un salone di esposizione di belle arti e artigianato locale Regola questa che deve essere riportata anche sulle luci delle stanze che devono essere spente appena non utilizzate. Le grandi opere e i piccoli accorgimenti per ridurre la spesa per il gas Per ...BELLUNO - Le opere che non ci sono. Gli sponsor che non si trovano. La Corte dei conti che già accende un faro sulle spese. Mancano tre anni e mezzo alle Olimpiadi invernali ...