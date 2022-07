Il cane | l’estate e l’automobile

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 luglio 2022) È estate, un’estate particolarmente calda, e per molti si avvicina il momento delle tanto agognate vacanze, per chi invece sta a casa è comunque periodo di gite e scampagnate, magari, in entrambi i casi, con il proprio amico a quattro zampe, per cui il mio articolo di esordio per questa rubrica lo dedico volentieri ai viaggi in auto con loro. Cosa fare per renderli confortevole il più possibile? Innanzitutto anche io mi unisco a quell’appello che può sembrare scontato ma che vale sempre la pena di ricordare, ovvero Non lasciare mai ilin macchina sotto il sole, anche se per poco tempo e con i finestrini aperti. Anche a loro può venire un colpo di calore che può avere conseguenze decisamente gravi. E non fatelo neppure se la vettura è parcheggiata all’ombra, perché le lamiere della stessa sono comunque calde e, dove ora non c’è il sole, be’, potrebbe arrivare nel ...