Guerra Ucraina, attacco russo a due università di Mykolaiv (Di venerdì 15 luglio 2022) - A 24 ore dal massacro di civili a Vinnytsya nell'Ucraina centrale, missili russi hanno colpito questa mattina le due principali università nel sud del paese, dieci razzi sparati e almeno due ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 luglio 2022) - A 24 ore dal massacro di civili a Vinnytsya nell'centrale, missili russi hanno colpito questa mattina le due principalinel sud del paese, dieci razzi sparati e almeno due ...

Pubblicità

GiovaQuez : Medvedev sul suo canale Telegram si chiede chi sarà ora il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato l… - mannocchia : Pavlo dice che se pure ci fosse un cessate il fuoco domani, per superare il risentimento che la guerra sta portando… - ilfoglio_it : Quel che fa Putin in Ucraina è un crimine di guerra. L’esercito di Mosca colpisce deliberatamente i cittadini, li a… - mall_atti : Oggi una piacevolissima conversazione sulla situazione della guerra nel fronte sud Ucraina con il Sindaco On.Le Tru… - albiuno : RT @NiCoLeEliSei1: #Russia Il Presidente V.Putin:”Ci è stato detto che abbiamo iniziato la guerra nel Donbass,in Ucraina. No! È stata scate… -