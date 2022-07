Guenda Goria ricoverata in ospedale: “Sono traumatizzata, ho avuto una gravidanza extrauterina. Mi devono operare d’urgenza” (Di venerdì 15 luglio 2022) Provata in volto e in lacrime. Così è apparsa nelle storie di Instagram Guenda Goria, che ha spiegato di aver avuto un malore per il quale è stato necessario chiamare il 118. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è stata portata in ospedale con l’ambulanza e ha aggiornato i follower sulle proprie condizioni di salute. Faticando a trattenere il pianto Guenda ha rivelato: “Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza”. La Goria sta infatti provando ad avere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Provata in volto e in lacrime. Così è apparsa nelle storie di Instagram, che ha spiegato di averun malore per il quale è stato necessario chiamare il 118. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoè stata portata incon l’ambulanza e ha aggiornato i follower sulle proprie condizioni di salute. Faticando a trattenere il piantoha rivelato: “Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica e hounache si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi”. Lasta infatti provando ad avere ...

Pubblicità

zazoomblog : Guenda Goria operata d’urgenza per gravidanza extrauterina: “Ero al bar sono svenuta” - #Guenda #Goria #operata #d… - zazoomblog : Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extra-uterina - #Guenda #Goria #ospedale #gravidanza - Novella_2000 : Guenda Goria ricoverata in ospedale: 'mi devono operare d'urgenza, quadro clinico non felice' - telodogratis : Guenda Goria ricoverata: emorragia in gravidanza, operata d’urgenza - CorriereCitta : Come sta Guenda Goria? Il racconto: 'Ho avuto una gravidanza extrauterina' -