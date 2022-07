Festival di Venezia 2022 | l’attrice Julianne Moore presidente della giuria Trai componenti ci sarà anche lo scrittore Kazuo Ishiguro

(Di venerdì 15 luglio 2022) Un talento interpretativo, premiato con l’Oscar, e un fascino ineguagliabile.statunitensea presiedere lainternazionale del Concorso79esima Mostra Internazionale d’Arte CinematograficaBiennale di(31 agosto – 10 settembre), che assegnerà il Leone d’Oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal CdaBiennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera. Vincitrice dell’Oscar (Still Alice, 2014), del Bafta e del premio Emmy,è amata da pubblico e registi per la sua versatilità e per le tante memorabili interpretazioni ...

Pubblicità

pietropala : Grande scelta della @la_Biennale Una delle poche interpreti ad aver vinto i tre principali festival europei: Cannes… - rosanna_toscano : RT @rada_maja: ??Julianne Moore, attrice statunitense sarà presidente della giuria al Festival Film di Venezia dal 31.agosto -10.settembre… - moviestruckers : #Venezia79: #JulianneMoore sarà il Presidente di Giuria - rada_maja : ??Julianne Moore, attrice statunitense sarà presidente della giuria al Festival Film di Venezia dal 31.agosto -10.se… - andreafrancesco : RT @badtasteit: #JulianneMoore è stata scelta come presidente della giuria del concorso dell'edizione 2022 del Festival di Venezia. Ecco gl… -

La kermesse in Laguna si terrà dal 31 agosto al 10 ...E' la prima attrice americana a essere stata premiata con i massimi premi per l'interpretazione aidi Berlino (The Hours, 2002), Cannes (Maps to the Stars, 2014) e(Lontano dal ...È la prima attrice americana a essere stata premiata con i massimi premi per l’interpretazione ai festival di Berlino (The Hours, 2002), Cannes (Maps to the Stars, 2014) e Venezia (Lontano dal ...È stata la prima americana a essere premiata, grazie alla sua interpretazione, ai Festival di Berlino, a quello di Cannes e a Venezia, rispettivamente con The Hours, Maps to the star e Lontano dal ...