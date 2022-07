Fascione: “In Campania si può e si fa innovazione ad alti livelli” (Di venerdì 15 luglio 2022) “Stiamo dimostrando che in Campania si può fare e si fa innovazione ad alti livelli“. Son queste le parole con cui Valeria Fascione, Assessore della Regione Campania alla Ricerca, all’innovazione e alle Startup, ha commentato con noi l’approvazione della delibera con cui la Giunta regionale di Vincenzo De Luca ha stanziato 8,4 milioni di euro per finanziare il programma triennale «Borse di studio per frequenza di Academies regionali di livello internazionale in ambito ICT e Digitale». Uno stanziamento importante che prova a replicare lo strumento degli anni precedenti che ha portato la Campania a diventare un centro importante per le academies di innovazione con gli investimenti sul territorio campano di aziende globali come la Apple o ... Leggi su fmag (Di venerdì 15 luglio 2022) “Stiamo dimostrando che insi può fare e si faad“. Son queste le parole con cui Valeria, Assessore della Regionealla Ricerca, all’e alle Startup, ha commentato con noi l’approvazione della delibera con cui la Giunta regionale di Vincenzo De Luca ha stanziato 8,4 milioni di euro per finanziare il programma triennale «Borse di studio per frequenza di Academies regionali di livello internazionale in ambito ICT e Digitale». Uno stanziamento importante che prova a replicare lo strumento degli anni precedenti che ha portato laa diventare un centro importante per le academies dicon gli investimenti sul territorio campano di aziende globali come la Apple o ...

FMag56312093 : @Reg_Campania stanzia 8,4 milioni di euro per finanziare il programma triennale «Borse di studio per frequenza di… - macolap : RT @CampaniaCompete: Innovazione: Fascione, start up aiutano crescita territorio - Campania - - ItaliaStartUp_ : Innovazione: Fascione, start up aiutano crescita territorio - Agenzia ANSA - giorgioventre : RT @CampaniaCompete: Innovazione: Fascione, start up aiutano crescita territorio - Campania - - rgagliardini : RT @ICompetitivita: Le conclusioni dell’assessora alla Ricerca, Innovazione e Start-up @Reg_Campania Valeria Fascione: “Ringrazio I-Com per… -