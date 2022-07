“Draghi irresponsabile. Non c’era una base per la crisi” (Di venerdì 15 luglio 2022) Il premier Mario Draghi, dopo che il M5S non ha votato al Senato la fiducia al decreto Aiuti, ha deciso di dimettersi. Professor Marco Revelli, storico e politologo tra i più accreditati in Italia, come valuta questa scelta? “Draghi si prende tutta la responsabilità della cosa, evidentemente è da un po’ che lavorava a una soluzione del genere”. Vuol dire che era nell’aria? “No, no. Forse era nella sua testa. Non c’era nessuna base per una crisi di Governo dal punto di vista costituzionale. È una valutazione politica che è stata presa dal presidente del Consiglio. Il quale evidentemente non ne poteva più di questo tipo di maggioranza e, forse, anche un po’ del Paese”. Le pare una scelta responsabile? “Non mi sembra molto responsabile, ma da un po’ di tempo gli atti di Draghi non mi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 luglio 2022) Il premier Mario, dopo che il M5S non ha votato al Senato la fiducia al decreto Aiuti, ha deciso di dimettersi. Professor Marco Revelli, storico e politologo tra i più accreditati in Italia, come valuta questa scelta? “si prende tutta la responsabilità della cosa, evidentemente è da un po’ che lavorava a una soluzione del genere”. Vuol dire che era nell’aria? “No, no. Forse era nella sua testa. Nonnessunaper unadi Governo dal punto di vista costituzionale. È una valutazione politica che è stata presa dal presidente del Consiglio. Il quale evidentemente non ne poteva più di questo tipo di maggioranza e, forse, anche un po’ del Paese”. Le pare una scelta responsabile? “Non mi sembra molto responsabile, ma da un po’ di tempo gli atti dinon mi ...

Agenzia_Ansa : L'appello di Renzi a Draghi: 'Vada avanti'. M5s: 'Irresponsabile è chi non dà risposte al Paese, non noi. Chi parla… - msgelmini : La decisione del presidente #Draghi, merita rispetto; il suo lavoro di questi mesi merita la gratitudine del Paese.… - ELIANAFALABELLA : RT @GiuseppePalma78: La stampa che oggi dà dell'irresponsabile a Conte per aver aperto la crisi del governo Draghi, è la stessa che un anno… - Mariate48641882 : RT @Cris_quella: Solo un idiota, irresponsabile, meschino, fasullo, filo russo, anti europeista, avvvocatuccio miracolato dalla realtà, può… - BomprezziMarco : RT @cirobuonajuto: Ma l'irresponsabile #Conte lo sa che i prossimi mesi sono decisivi per il buon esito del #PNRR? Una crisi di governo pro… -