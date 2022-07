Djokovic: 'Us Open? Io vorrei giocarli' - Sport - quotidiano.net (Di venerdì 15 luglio 2022) "Se mi sarà permesso, sarò a New York. Altrimenti non è la fine del mondo". Novak Djokovic non si sbilancia ancora sulla sua presenza agli Us Open. Oggi il serbo non potrebbe entrare negli States ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) "Se mi sarà permesso, sarò a New York. Altrimenti non è la fine del mondo". Novaknon si sbilancia ancora sulla sua presenza agli Us. Oggi il serbo non potrebbe entrare negli States ...

Pubblicità

TennisWorldit : US Open a rischio per Djokovic: senatore statunitense lo difende: Il politico americano si schiera contro le rigide… - ahabello : Quando hai una personalità e coscienza e nulla può turbarti.... #Djokovic Always nr 1 - zazoomblog : VIDEO - Djokovic: “Niente permesso per gli US Open? Non è la fine del mondo” - #VIDEO #Djokovic: #“Niente… - Delorean861 : RT @Eurosport_IT: 'Sono un tennista, non un politico' ??? A Novak Djokovic piacerebbe tornare a giocare agli Australian Open e agli US Open… - TennisWorldit : US Open, Novak Djokovic non dispera: “Niente permesso? Non sarà la fine del mondo”: “Non succederà come agli Austra… -