Di Maio: «Per colpa di Conte a rischio i 15 miliardi contro il caro-bollette, l'addio in programma da mesi» (Di venerdì 15 luglio 2022) «Senza governo non possiamo fare neanche il nuovo decreto Aiuti da 15 miliardi contro il caro-bollette». Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ai microfoni di Rtl102.5. Il ministro si riferisce al decreto che avrebbe Contenuto anche il taglio del cuneo fiscale e che sarebbe stato licenziato dal consiglio dei ministri entro fine luglio. L'ex leader dice che l'addio al governo era «pianificato da mesi» e chiama adesso il M5s "Il partito di Conte": «Perché quello non è più il Movimento 5 Stelle, che negli anni ho contributo anche io a creare». Per Di Maio «se salta Draghi è logico che si va a votare. Mi piange il cuore a leggere che ieri sera hanno brindato a Mosca, perché gli hanno offerto la testa di ...

