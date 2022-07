Crisi governo, Crippa bypassa Conte e convoca deputati (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Li ha convocati domani, alle 15 via Zoom. Il capogruppo alla Camera del M5S, Davide Crippa, chiama a raccolta i deputati per affrontare la questione della Crisi di governo. Apparentemente tutto normale, considerando che l’esecutivo capitanato da Mario Draghi rischia di non superare mercoledì. Ma nel quartier generale di via di Campo Marzio suona l’allarme, perché della convocazione si apprende via lancio di agenzia, ma soprattutto perché ieri -come raccontato dall’Adnkronos- tra Crippa e il leader Giuseppe Conte, in Consiglio nazionale, sono volati stracci. Non solo. I senatori sono guardati con sospetto perché, come noto, sono i più ‘barricaderi’, quelli che più hanno il dente avvelenato con Draghi e che tifano per lo sgambetto. Anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Li hati domani, alle 15 via Zoom. Il capogruppo alla Camera del M5S, Davide, chiama a raccolta iper affrontare la questione delladi. Apparentemente tutto normale, considerando che l’esecutivo capitanato da Mario Draghi rischia di non superare mercoledì. Ma nel quartier generale di via di Campo Marzio suona l’allarme, perché dellazione si apprende via lancio di agenzia, ma soprattutto perché ieri -come raccontato dall’Adnkronos- trae il leader Giuseppe, in Consiglio nazionale, sono volati stracci. Non solo. I senatori sono guardati con sospetto perché, come noto, sono i più ‘barricaderi’, quelli che più hanno il dente avvelenato con Draghi e che tifano per lo sgambetto. Anche ...

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - alediiorio_ : RT @cinismoepesto: la crisi di governo che si affianca alla crisi idrica che si affianca alla crisi climatica che si affianca alla crisi ec… - folkvhbw : RT @cinismoepesto: la crisi di governo che si affianca alla crisi idrica che si affianca alla crisi climatica che si affianca alla crisi ec… -