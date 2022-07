Covid-19 i dati aggiornati e le previsioni: in autunno via libera doppia dose vaccino (Di venerdì 15 luglio 2022) Il quadro relativo ai contagi da Covid-19 in Italia è mutevole e le ultime notizie presentano importanti evoluzioni. Stando agli ultimissimi dati, infatti, si assiste ad un abbassamento dell’indice di contagio Rt. Questo, però, non è comunque al di sotto della soglia epidemica. Ma d’altra parte continua ad aumentare il dato che riguarda l’incidenza del periodo compreso tra il 22 giugno e il 5 luglio. Stando a quanto contenuto nel monitoraggio settimanale ISS – Ministero della Salute, dunque, l’Rt medio calcolato sui soli casi sintomatici risulta essere pari a 1,34 (range 1,30-1,40). Questo numero dimostra una diminuzione rispetto alla settimana precedente, nella quale si presentava pari a 1,40. AnsaIl tasso di incidenza settimanale a livello nazionale, invece, si dimostra in aumento. Il dato, dunque, è di 1.158 ogni 100mila abitanti, secondo il ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 15 luglio 2022) Il quadro relativo ai contagi da-19 in Italia è mutevole e le ultime notizie presentano importanti evoluzioni. Stando agli ultimissimi, infatti, si assiste ad un abbassamento dell’indice di contagio Rt. Questo, però, non è comunque al di sotto della soglia epidemica. Ma d’altra parte continua ad aumentare il dato che riguarda l’incidenza del periodo compreso tra il 22 giugno e il 5 luglio. Stando a quanto contenuto nel monitoraggio settimanale ISS – Ministero della Salute, dunque, l’Rt medio calcolato sui soli casi sintomatici risulta essere pari a 1,34 (range 1,30-1,40). Questo numero dimostra una diminuzione rispetto alla settimana precedente, nella quale si presentava pari a 1,40. AnsaIl tasso di incidenza settimanale a livello nazionale, invece, si dimostra in aumento. Il dato, dunque, è di 1.158 ogni 100mila abitanti, secondo il ...

